Başkan Büyükgöz’den Cuma Sonrası Esnaf Ziyareti

Cuma namazını Adem Yavuz Mahallesi’nde merkez camiinde eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla belediye çalışmalarına ilişkin sohbet eden Başkan Büyükgöz, hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami cemaatiyle sohbetin ardından Yeni Bağdat Caddesi’ne geçti. Cadde esnaflarının dükkanlarını tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı da teşekkür etti. Başkan Büyükgöz belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği esnafların talep, görüş ve önerilerini de dinledi.