banner594
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Engelliler Haftası Ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Engelliler Haftası ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Engelliler Haftasında bir dizi ev ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz'den Engelliler Haftası Ziyaretleri

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41

Başkan Büyükgöz, Engelliler Haftasında; Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Kemal Altın, Mevlana Mahallesi sakinlerinden Ali Demirci, Köşklüçeşme Mahallesi sakinlerinden Hümeyra Zeynep Karaman, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden Murat Taş, Halit Dolu ve Deniz Şahin’i evlerinde ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden, talep ve isteklerini alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaretlere ilişkin, “Sevgi, saygı ve empati her engeli aşar. Her şeyden evvel bir kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak; sosyal yaşamınızı en muntazam şekilde tanzim etmek için var gücümüzle çalışacağız. İlk etapta engelli yavrularımız için özel bir park yapacağız. Bununla beraber ilçe genelinde oyun parklarını da bu şekilde revize edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı Sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı
Başkan Büyükgöz Pazar Alanında Başkan Büyükgöz Pazar Alanında
Kudüs İçin Ses Ver Kudüs İçin Ses Ver
10 Mayıs Yaşlılar Bayramı İlan Edilsin 10 Mayıs Yaşlılar Bayramı İlan Edilsin
Kandıra, Safalı ve Çalköy Arası Yol Asfaltlanıyor Kandıra, Safalı ve Çalköy Arası Yol Asfaltlanıyor
Kısıtlamada Sokak Hayvanları Unutulmadı Kısıtlamada Sokak Hayvanları Unutulmadı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Başkan Büyükgöz, sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı.

Haberi Oku