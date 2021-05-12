Başkan Büyükgöz’den Engelliler Haftası Ziyaretleri

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41
Başkan Büyükgöz, Engelliler Haftasında; Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Kemal Altın, Mevlana Mahallesi sakinlerinden Ali Demirci, Köşklüçeşme Mahallesi sakinlerinden Hümeyra Zeynep Karaman, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden Murat Taş, Halit Dolu ve Deniz Şahin’i evlerinde ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden, talep ve isteklerini alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaretlere ilişkin, “Sevgi, saygı ve empati her engeli aşar. Her şeyden evvel bir kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak; sosyal yaşamınızı en muntazam şekilde tanzim etmek için var gücümüzle çalışacağız. İlk etapta engelli yavrularımız için özel bir park yapacağız. Bununla beraber ilçe genelinde oyun parklarını da bu şekilde revize edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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