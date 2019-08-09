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Başkan Büyükgöz’den esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Başkan Büyükgöz'den esnaf turu

09 Ağustos 2019 Cuma 15:30

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den esnaf turu. Yoğun ziyaretçi ve hizmet trafiğinden fırsat buldukça Gebzeli hemşerileri ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti. Halk Buluşmaları, Mahalle Meclislerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Büyükgöz, yeni çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi, öneri ve taleplerini aldı. Vatandaşı ilk ağızdan dinlemenin önem arz ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Esnafımızı dinliyor, öneri ve taleplerini alıyoruz. Onların fikirleri bizler için çok değerli” dedi Başkan Büyükgöz ayrıca esnafın yaklaşan Kurban Bayramını tebrik etti ve bayramın ikinci günü Gebze Kültür Merkezinde saat 10:45’de gerçekleşecek Kent Bayramlaşması’na davet etti.

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