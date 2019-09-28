Başkan Büyükgöz’den Esnaf Turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den esnaf ziyareti. Cuma namazını Tatar Camii’nde vatandaşlarla birlikte eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflara bol, bereketli işler dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; vatandaşların ve esnafların talep, istek ve önerilerini dinledi. Mahallelerde devam eden meclis toplantılarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu toplantıların benzerini ‘esnaflarımızla eşraf buluşmaları ve sohbetleri’ şeklinde düzenleyeceğiz. İlçe ekonomimizin temel taşı sayılan esnaflarımızla birebir iletişimimizi ve etkileşimimizi daha dinamik bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.















