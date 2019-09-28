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Başkan Büyükgöz’den Esnaf Turu

Cuma namazı sonrasında Osman Yılmaz Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Esnaflarımızla, eşraf buluşmaları ve sohbetlerinde bir araya geleceğiz” dedi

Başkan Büyükgöz'den Esnaf Turu

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:30

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den esnaf ziyareti. Cuma namazını Tatar Camii’nde vatandaşlarla birlikte eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflara bol, bereketli işler dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; vatandaşların ve esnafların talep, istek ve önerilerini dinledi. Mahallelerde devam eden meclis toplantılarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu toplantıların benzerini ‘esnaflarımızla eşraf buluşmaları ve sohbetleri’ şeklinde düzenleyeceğiz. İlçe ekonomimizin temel taşı sayılan esnaflarımızla birebir iletişimimizi ve etkileşimimizi daha dinamik bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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