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Başkan Büyükgöz’den esnaf ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu İbrahim Ağa ve Yeni Bağdat caddeleri esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi

Başkan Büyükgöz'den esnaf ziyaretleri

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:46

Başkan Büyükgöz’den hafta sonu esnaf ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnaf ve mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen, esnaf ve mahalle ziyaretlerine ara vermeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu da esnaflara konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu İbrahim Ağa Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafları tek tek dükkanlarında ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini iletti. Esnaflara belediye çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz; talep, görüş ve önerileri de ilk elden dinledi. Cadde esnafları da Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 

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