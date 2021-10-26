BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN EV ZİYARETLERİ

Ev ziyaretleri kapsamında Mustafapaşa Mahallesi sakini Huriser Yavaş’a konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birbirinden kıymetli büyüklerimizin her zaman emrindeyiz ve her zaman hayır dualarına talibiz” dedi.

Başkan Büyükgöz ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle gezilerini aralıksız sürdürürken Gebzeli hemşerilerinin evlerine de konuk oluyor. Mustafapaşa Mahallesi sakinlerinden Huriser Yavaş isimli vatandaşı evinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir süre hasbihal ettiği Huriser Teyze’nin hayır duasını aldı. Kendisinden bir isteği olup olmadığını soran Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hurise Teyze, Başkan’a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra çat kapı ev ziyaretlerine ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birbirinden kıymetli büyüklerimizin her zaman emrindeyiz ve her zaman hayır dualarına talibiz” dedi.



