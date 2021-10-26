banner685
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN EV ZİYARETLERİ

Büyükgöz: Büyüklerimizin hayır duasına her zaman talibiz

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN EV ZİYARETLERİ

26 Ekim 2021 Salı 10:16


 

Ev ziyaretleri kapsamında Mustafapaşa Mahallesi sakini Huriser Yavaş’a konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birbirinden kıymetli büyüklerimizin her zaman emrindeyiz ve her zaman hayır dualarına talibiz” dedi.  

 

 

Başkan Büyükgöz ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle gezilerini aralıksız sürdürürken Gebzeli hemşerilerinin evlerine de konuk oluyor. Mustafapaşa Mahallesi sakinlerinden Huriser Yavaş isimli vatandaşı evinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir süre hasbihal ettiği Huriser Teyze’nin hayır duasını aldı. Kendisinden bir isteği olup olmadığını soran Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hurise Teyze, Başkan’a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra çat kapı ev ziyaretlerine ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birbirinden kıymetli büyüklerimizin her zaman emrindeyiz ve her zaman hayır dualarına talibiz” dedi.   


--
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Samanlı Dağları'nın Eteklerinde Yetiştirdikleri Zeytinleri Elle Toplayarak Sofralara Ulaştırıyorlar Samanlı Dağları'nın Eteklerinde Yetiştirdikleri...
BİSİKLET TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR BİSİKLET TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR
Valiliğimiz Koordinasyonunda Salgınla İlgili Tedbirler Alınmakta Valiliğimiz Koordinasyonunda Salgınla İlgili Tedbirler...
Başkan Büyükgöz GESMEK Merkezinde Başkan Büyükgöz GESMEK Merkezinde
KO-MEK’ten Kurumlara Eğitim Desteği KO-MEK’ten Kurumlara Eğitim Desteği
KARTEPE BELEDİYESİ ANTALYA’YA ÇIKARTMA YAPTI KARTEPE BELEDİYESİ ANTALYA’YA ÇIKARTMA YAPTI
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Samanlı Dağları'nın Eteklerinde Yetiştirdikleri...
- Zeytin üreticisi Bekir Viran: - "Geçen yıl 27 ton zeytin elde ettim. Bu yıl 10-12 ton zeytin elde edeceğimi...

Haberi Oku