BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZE'YE ÇEVRECİ BİR TESİS DAHA





Gebze’ye yeni bir çevreci tesis daha… Kompost Üretim Tesisi ile ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz’ çevre ödülünü ve 1 Milyonluk TL’lik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe desteğini Gebze’ye kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisi’nin startını verdi. Sıfır atık çalışmalarıyla değerli endüstriyel atıkların çevre kirliliğine neden olmadan kaynağından toplanarak ekonomiye kazandırıldığı Gebze’de kurulacak bu yeni tesisle; ev, işyeri, okul, sanayi gibi kaynaklardan toplanan mobilya, yatak, bahçe atıklar bertaraf edilerek enerji formuna dönüştürülecek.

ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİLECEK

Kirazpınar Mahallesi’nde kurulacak ve çalışmaların son aşamaya geldiği İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında ilgili birim sorumlularından bilgi alan Başkan Büyükgöz, “Kırma faaliyeti başlayacak tesisimizde günlük ortalama 50 ton civarı iri hacimli atığın geri kazanımı sağlanarak hem alandan tasarruf hem de ekonomik kazanım sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.





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