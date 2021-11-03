Başkan Büyükgöz’den Genç Tugay’a Anlamlı Hediye





Başkan Büyükgöz, işitme engelli Tugay isimli gence işitme cihazı hediye etti. Konuşma ve işitme engeli bulunan Tugay Ay isimli genci, kent meydanındaki makamında ailesiyle birlikte misafir eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 27 yaşındaki Tugay’a işitme cihazı hediye etti. Tugay’ın ailesiyle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendi elleriyle işitme cihazını kulağına taktığı Tugay’a, “Hoş geldin sefalar getirdin Tugay. Artık yaşamın tüm güzel seslerini işitebileceksin. Mutlu günlerin olsun” dedi. Başkan Büyükgöz’ün anlamlı hediyesi karşısında duygulanan genç Tugay’ın ailesi de desteğinden ve katkısından ötürü Başkan’a teşekkür etti.



Duyum İşitme Cihazları Merkezi Sahibi: Ezgi ÇİÇEK



Cihazlar hakkında aşağıdaki web sayfası ve instagram adresinden bilgi alabilirsiniz.

http://isitmecihazigebze.com/



https://www.instagram.com/duyumisitmecihazlari/









