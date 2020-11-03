Başkan Büyükgöz’den GESMEK Ziyareti

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) çatısı altında 41 branşta verilen eğitimler hız kesmiyor. Kovid 19 virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı GESMEK kurslarında sınıflarda yüzde 50 kapasite ve dönüşümlü ders programları uygulanıyor. Hijyen tedbirlerinin de aksatılmadan devam ettiği GESMEK’in Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’ndeki kurs merkezini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti. İlk olarak el nakışı eğitiminin verildiği sınıfı ziyaret eden Başkan Büyükgöz, kursiyer hanımlarla sohbet etti.

MİNİK ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Hanımların göz nuru el ürünü eserlerini inceleyen Başkan Büyükgöz, çalışmalarında başarılar diledi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi çatısı altında da faaliyetlerine devam eden Enderun Anaokulu sınıflarını da ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; matematik, resim, okçuluk, ebru derslerine katılan çocuklarla sohbet etti. Dersler hakkında eğitimcilerden de bilgi alan Başkan Büyükgöz’e Zeynep Nuran Akın isimli minik öğrenci oyuncak boyama etkinliğinde boyadığı oyuncağını hediye etti. Minik öğrenciye hediye için teşekkür eden Başkan Büyükgöz, tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.