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Başkan Büyükgöz’den;

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çalışanları tarafından kullanılmak üzere; 6 bin adet koruyucu medical maske, 3 bin adet eldiven ve el dezenfektanlarından oluşan malzeme desteğinde bulundu.

Başkan Büyükgöz'den;

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:14


 

Başkan Büyükgöz’den sağlık çalışanlarına ve doktorlara malzeme desteği. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze’de üzerine düşen tüm tedbirleri alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; salgınla amansız şekilde mücadele eden sağlık ordusunu da unutmuyor. Gebzeli hemşerileri için imkanları seferber eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aile Sağlığı Merkezleri’nde görevli hekimler ve yardımcı sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulunuyor. Mevlana Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sağlık çalışanlarının kullanması için 6 bin adet koruyucu medical maske, 3 bin adet eldiven ve el dezenfektanlarından oluşan malzemeleri görevlilere teslim etti. Sağlık çalışanları ve doktorlarla bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele eden cefakar doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın hakkı asla ödenmez. Bizler de bu zor zamanlarda tüm imkanlarımızla sahada mücadeleye destek vermeyi sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, her zaman destekçileri olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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