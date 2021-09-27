Başkan Büyükgöz’den Halk Meclisi Toplantıları

Başkan Büyükgöz, Halk Meclislerine hız kesmeden devam ediyor. Kovid 19 Pandemisiyle mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen ve geçtiğimiz haftalarda Adem Yavuz Mahallesi’ndeki buluşmayla yeniden startı verilen Halk Meclisi toplantıları Gaziler ve Yavuz Selim’deki toplantılarla sürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ‘gönül belediyeciliği’ kapsamında göreve gelir gelmez başlattığı Halk Meclisi toplantılarında mahalle sakinleri; talep, görüş, öneri ve hizmetlere ilişkin isteklerini belediye başkanına iletiyor.

HİZMETLERE İLİŞKİN VERİLER

Geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak Gaziler Mahallesi sakinleriyle Halk Meclisi toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, pazar günü de Yavuz Selim Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Mahallelerde devam eden çalışmalar ve hizmetlere ilişkin genel bilgi ve değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Mücadelesini millet olarak hep birlikte verdiğimiz Kovid 19 Pandemisi’nde vefat eden tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bugün sizlerle halk meclisimizde bir araya geldik. Bizim asli sorumluluğumuz olan sizlere hizmet etme görevini eksiksiz yerine getirmek için zaman zaman istişare ediyoruz. Bu vesileyle sizlere halk meclislerimizde konuk oluyoruz. Katılımınız için siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Belediye hizmet birimlerinin mahallelerde bir içerisinde uygulamaya koyduğu hizmetlere ilişkin verileri vatandaşlarla paylaşan Başkan Büyükgöz daha sonra soru-cevap bölümünde soruları yanıtladı. Vatandaşlardan gelen talep ve istekleri de tek tek dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Halk Meclisi toplantılarına Ak Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, mahalle teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



