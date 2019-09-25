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Başkan Büyükgöz’den hemşerilerine davet

Her hafta çarşamba günleri Gebzeli hemşerileriyle belediyede düzenlenen halk buluşmalarında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca; cuma günü saat 18:00’de İstasyon Mahallesi, cumartesi günü saat 14:00’de Arapçeşme Mahallesi, pazar günü ise saat 14:00’da Adem Yavuz Mahallesi’nde düzenlenecek Halk Meclisi toplantılarına mahalle sakinlerini davet etti

Başkan Büyükgöz'den hemşerilerine davet

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:23

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, söz verdiği gibi haftanın bir gününü Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelerek onların dertlerini çözmeye, talep ve önerilerini dinlemeye ayırıyor. Her hafta Çarşamba günü Gebze Belediyesi’nde gerçekleşen Halk Buluşmalarında Gebzeliler sorunlarını, istek ve taleplerini birebir başkana iletiyor. Bu hafta gerçekleşen Halk buluşmasında Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve birim müdürleri katıldı. Uygulamadan oldukça memnun olan Gebzeliler, Halk Buluşmalarına da büyük ilgi gösteriyor. Mahallerde Mahalle Meclisleri düzenlemeye devam eden Başkan Büyükgöz, “Bizim işimiz insana hizmet etmek. İnsana hizmet etmek için onu dinlemek önemli.

MAHALLE MECLİSLERİNE DAVET

Birebir hemşerilerimizle burada görüşüyoruz, dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mahalle meclislerimizi de sürdürüyoruz. Sürekli hale getirecek bir rutin oluşturacağız. Bu hafta Cuma günü saat 18:00’de İstasyon Mahallesi, Cumartesi günü saat 14:00’de Arapçeşme Mahallesi, pazar günü saat 14:00’da Adem Yavuz Mahallesi Mahalle Meclislerimiz gerçekleştireceğiz. Mahalle Meclislerimize tüm mahalle sakinlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


 

 

 

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