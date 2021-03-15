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Başkan Büyükgöz’den İlçe Sağlık’a Tıp Bayramı Ziyareti

İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’nu ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükgöz'den İlçe Sağlık'a Tıp Bayramı Ziyareti

15 Mart 2021 Pazartesi 12:59

Başkan Büyükgöz’den İlçe Sağlık’a 14 Mart ziyareti. Geçtiğimiz Pazar günü ilçede bulunan hastaneleri ziyaret ederek görev başındaki sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’nu makamında ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu nezdinde tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramları’nı tebrik eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Pandemiyle mücadelede en ön saflarda savaşan ve her zaman bizlerin sağlığı için özverili bir şekilde çalışan sağlık ordumuzun tüm neferlerine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyor tıp bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

KADIOĞLU’NDAN  DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, “Sayın başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Gebze Belediyesi pandeminin başından beri lojistik, araç ve personel desteği noktasında önemli desteklerde bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Ortak çalışmalarımız devam ediyor.

SAĞLIK PERSONELİNE HEDİYE TAKDİMİ

Kıymetli vatandaşlarımızdan da kurallara harfiyen uymaları konusunda ricada bulunuyorum. Salgını hep birlikte dikkatli, duyarlı olarak ve kurallara uyarak atlatacağız. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu’na hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz, sağlık müdürlüğü personeline ve verem savaş dispanseri personellerini de ziyaret ederek hediyelerini sundu. 





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