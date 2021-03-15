Başkan Büyükgöz’den İlçe Sağlık’a Tıp Bayramı Ziyareti

KADIOĞLU’NDAN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, “Sayın başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Gebze Belediyesi pandeminin başından beri lojistik, araç ve personel desteği noktasında önemli desteklerde bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Ortak çalışmalarımız devam ediyor.

SAĞLIK PERSONELİNE HEDİYE TAKDİMİ

Kıymetli vatandaşlarımızdan da kurallara harfiyen uymaları konusunda ricada bulunuyorum. Salgını hep birlikte dikkatli, duyarlı olarak ve kurallara uyarak atlatacağız. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu’na hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz, sağlık müdürlüğü personeline ve verem savaş dispanseri personellerini de ziyaret ederek hediyelerini sundu.