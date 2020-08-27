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Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri

1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü törenlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki heyet Malazgirt Belediyesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve Muş Alparslan Üniversitesini ziyaret etti

Başkan Büyükgöz'den Malazgirt ziyaretleri

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:23

Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri. 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümü törenlerine katılmak üzere Gebze heyetiyle birlikte Ahlat’a giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Malazgirt’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan yardımcısı Selamet Güner, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, belediye meclis üyeleriyle birlikte Malazgirt’te mülki erkanı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk olarak Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a konuk oldu. Beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a Gebzeli hemşerilerinin selamlarını ileten Başkan Büyükgöz heyetle birlikte ilçeyi gezdi. Ev sahibi Başkan Altın ile birlikte Malazgirt Kalesi’ni de gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mevkidaşıyla belediyecilik çalışmalarına ilişkin istişarede bulundu. Belediyenin ardından kaymakamlığa geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze heyeti Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet daha sonra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a konuk oldu. Başkan Büyükgöz ve Gebze heyeti ayrıca 1071 Zafer Anıtı’nı da ziyaret etti.  



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