MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Büyükgöz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; beraber yürüdük biz bu yollarda dedik. MHP’nin kıymetli Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ve yönetimine yeni dönemde kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

Başkan Büyükgöz’den MHP’ye hayırlı olsun ziyareti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan olağan kongrede ilçe başkanı seçilen Serkan Kural’ı parti binasında ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırlı olsun temennilerini iletti.

HEP BİRLİKTE 2023 HEDEFLERİNE

İlçe başkanı Kural ve yönetimine yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; beraber yürüdük biz bu yollarda dedik. Bir olacağız, diri olacağız kardeş olacağız. 2023’e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Cumhur İttifakımızın ortağı MHP’nin kıymetli Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ve yönetimine yeni dönemde kolaylıklar ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.







