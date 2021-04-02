Başkan Büyükgöz’den Mormenekşe’ye Moral ziyareti





Başkan Büyükgöz, Mor Menekşeyi yalnız bırakmadı. Kentin takımı Gebzespor, sezonu dualarla açtı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte Gebzesporlu futbolcuları kulüp binasında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, takıma yeni sezonda başarılar diledi. AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve MHP İlçe Başkanı Serkan Kural ve spor dünyasının diğer önde gelen isimlerinin de katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı, haziruna sporcular ve kulüp yöneticileri adına teşekkür etti. Yeni sezon müsabakalarında kentin takımı Mormenekşeli ekibe başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler futbolcularla bir süre sohbet de etti. Ziyaret, yapılan duanın ve kurban kesiminin ardından sona erdi.





--