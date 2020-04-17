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Başkan Büyükgöz’den Pazarlarda Esnaf Turu

Tatlıkuyu kapalı pazarı, Mevlana Kapalı pazarı, Adem Yavuz Kapalı pazarı, Hürriyet, Mimar Sinan, İstasyon, Mutlukent pazarlarını tek tek dolaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler diledi, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi

Başkan Büyükgöz'den Pazarlarda Esnaf Turu

17 Nisan 2020 Cuma 16:46

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, pazar turunda. Kovid-19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kararı nedeniyle cumartesi ve pazar günleri kurulan semt pazarlarının Cuma günü kurulması kararlaştırılmıştı. Alınan bu kararla modern kapalı pazar yerleri başta olmak üzere diğer semt pazarlarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz pazarcı esnaflarına hayırlı işler diledi. Tatlıkuyu kapalı pazarı, Mevlana Kapalı pazarı, Adem Yavuz Kapalı pazarı, Hürriyet, Mimar Sinan, Mutlukent, İstasyon pazarlarını tek tek dolaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Pazarlarda belirlenen tezgah aralık mesafesi ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin de denetim yapan Başkan Büyükgöz, vatandaşlardan gelen talep ve istekleri de dinledi.  







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