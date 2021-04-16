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Başkan Büyükgöz’den Ramazan Tebriği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Büyükgöz'den Ramazan Tebriği

16 Nisan 2021 Cuma 15:31

 Cuma namazını Güzeller Mahallesi’nde bulunan Hacı Salih Camii’nde eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, namaz çıkışı vatandaşlarla hasbihal etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden, hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini dinleyen, taleplerini alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ramazan-ı Şerif’in ilk cumasında kıymetli hemşerilerimizle bir aradayız. Rabbim tüm ibadetlerimizi makbul ve kabul buyursun, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı. 








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