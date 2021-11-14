Başkan Büyükgöz’den Taziye Ziyaretleri

Gebzeli hemşerilerinin söz, nişan ve düğün gibi mutlu günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz acılı günlerinde de onları yalnız bırakmıyor.

Başkan Büyükgöz’den hafta sonu hasta ve taziye ziyaretleri. Gebzeli hemşerilerinin söz, nişan ve düğün gibi mutlu günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz acılı günlerinde de onları yalnız bırakmıyor. Pazar gününe Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde sabah namazını mahalle sakinleriyle birlikte eda ederek başlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz hafta meydana gelen elim servis kazasında vefat eden lise öğrencisi Mert Efe Akıllı’nın ailesini ziyaret etti. Akıllı ailesinin acısını paylaşan Başkan Büyükgöz, aile fertlerine taziyelerini bildirerek merhuma Allah’tan rahmet diledi.

ACILI AİLELERE BAŞSAĞLIĞI

Taziye ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, anjiyo sonrası evinde istirahat eden AK Parti Yavuz Selim Mahalle Başkanı Yahya Karaman’ı ziyaret ederek acil şifalar diledi. Babası Ahmet Kahraman’ı kaybeden eski gazeteci Yahya Kahraman ve ailesini evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Kaya’nın da ailesine taziyelerini evlerini ziyaret ederek bildirdi. Servis kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Rabia Üst’ün ailesini de ziyaret eden Başkan Büyükgöz, acılı aileye sabır, merhumeye de Allah’tan rahmet diledi.















