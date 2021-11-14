banner706
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Taziye Ziyaretleri

Gebzeli hemşerilerinin söz, nişan ve düğün gibi mutlu günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz acılı günlerinde de onları yalnız bırakmıyor.

Başkan Büyükgöz'den Taziye Ziyaretleri

14 Kasım 2021 Pazar 15:20


Başkan Büyükgöz’den hafta sonu hasta ve taziye ziyaretleri. Gebzeli hemşerilerinin söz, nişan ve düğün gibi mutlu günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz acılı günlerinde de onları yalnız bırakmıyor. Pazar gününe Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde sabah namazını mahalle sakinleriyle birlikte eda ederek başlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz hafta meydana gelen elim servis kazasında vefat eden lise öğrencisi Mert Efe Akıllı’nın ailesini ziyaret etti. Akıllı ailesinin acısını paylaşan Başkan Büyükgöz, aile fertlerine taziyelerini bildirerek merhuma Allah’tan rahmet diledi.

ACILI AİLELERE BAŞSAĞLIĞI

Taziye ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, anjiyo sonrası evinde istirahat eden AK Parti Yavuz Selim Mahalle Başkanı Yahya Karaman’ı ziyaret ederek acil şifalar diledi. Babası Ahmet Kahraman’ı kaybeden eski gazeteci Yahya Kahraman ve ailesini evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Kaya’nın da ailesine taziyelerini evlerini ziyaret ederek bildirdi. Servis kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Rabia Üst’ün ailesini de ziyaret eden Başkan Büyükgöz, acılı aileye sabır, merhumeye de Allah’tan rahmet diledi. 







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ahıska Sürgünü’nün 77’nci Yıl Dönüm Ahıska Sürgünü’nün 77’nci Yıl Dönüm
Gölcük Ulaşlı Futbol Sahasına Yepyeni Zemin Gölcük Ulaşlı Futbol Sahasına Yepyeni Zemin
Mimar Sinan Üstgeçidinde Ahşap Kaplamalar Sökülüyor Mimar Sinan Üstgeçidinde Ahşap Kaplamalar Sökülüyor
Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453 Müzesini Gezdi Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453 Müzesini...
Büyükşehir’den İbadethane Yapımlarına Destek Büyükşehir’den İbadethane Yapımlarına Destek
Kandıra Devlet Hastanesi Yolu Asfaltlandı Kandıra Devlet Hastanesi Yolu Asfaltlandı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Ahıska Sürgünü’nün 77’nci Yıl Dönüm
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın paylaşımı.

Haberi Oku