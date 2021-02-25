Başkan Büyükgöz’den Teşkilata Hizmet Sunumu

Başkan Büyükgöz’den teşkilatlara hizmet sunumu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yerel Yönetimler İlçe İstişare Toplantısında, AK Parti teşkilatlarına hizmet sunumu gerçekleştirdi. Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda pandemi tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen toplantıya Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları katıldı.

BAŞKAN KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, “Kıymetli hazirun toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hoş geldiniz diyorum. Kovid 19 hastalığından ülkece en kısa sürede kurtulacağız inşallah. Pandemiden sonra daha birçok coşkulu programlar yapacağız. Tüm teşkilat mensubu kardeşime bu zorlu süreçte parti çalışmalarına özveriyle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Birazdan sunumunu bizimle paylaşacak olan değerli belediye başkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, ilçemize hizmetlerinde de kolaylıklar diliyorum” dedi.

ÖZ KAYNAK VE MALİ DİSİPLİNLE

İlçe Başkanı Recep Kaya’nın ardından kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açılış konuşmasında, “Sevgili AK Parti ailem toplantımıza hoşgeldiniz. Pandemi nedeniyle toplantıları, bir araya geldiğimiz geniş kapsamlı etkinlikleri ne yazık ki yapamaz olduk. Görevi devraldığımız ilk günden itibaren ilk adım olarak mali disiplinin sağlanarak öz kaynakların arttırılması önceliğimiz oldu. Hak ve adalet tesisini sağlamak için özveriyle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.

TEŞKİLATIN NEFERİYİZ

Beytülmala da hassas şekilde sahip çıkmak önceliğimiz oldu. Değerli dava kardeşlerim, biz bu emaneti en güzel şekilde yerine getirmek için mücadelemizi hep beraber ortaya koyacağız. Biz bu teşkilatın bir neferiyiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yatırımlarıyla, hizmetleriyle çok farklı bir Gebze’yi yaşayacağız. Öz kaynak artırımı ve mali disiplinle 2020 yılını artı 145 milyon TL bütçe ile kapattık. Gebze’mizi sizlerin desteği ve katkılarıyla daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız inşallah. Programa iştirakinizden ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.