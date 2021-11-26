Başkan Büyükgöz’den Ulus’a Proje Müjdesi

Halk Meclisi toplantılarına Ulus Mahallesi ile devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleye kazandırılacak Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Projesi’nin müjdesini mahalle sakinleriyle paylaştı. Başkan Büyükgöz, “Projenin yükseleceği bölgede, kamulaştırma bedellerini ödeyerek 10 bin metrekarelik arsaları belediyemize kazandırdık” dedi

Başkan Büyükgöz’ün Halk Meclisi toplantıları devam ediyor. Her hafta bir mahalleye konuk olan ve Halk Meclisi toplantıları düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin talep, şikayet ve önerilerini ilk elden dinliyor. Ulus Mahallesi Halk Meclisi toplantısına Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe ve mahalle teşkilat yöneticileri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Dursun Ali Arslan, Remzi Şeker, Mehmet Dinç ve birim müdürleri katıldı.

SORULARI CEVAPLANDIRDI

Konuşmasına, Ulus Mahallesi’ne belediye tarafından yapılan hizmetleri kalem kalem anlatarak ve bilgi vererek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların sorularını da soru-cevap bölümünde yanıtladı. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra projelere ilişkin de mahalle sakinlerine bili veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Ulus’a kazandırılacak kapalı Pazar yeri ve kültür kompleksinin müjdesini paylaştı.

İLK ADIM KAMULAŞTIRMA

Ulus Semt Polikliniğinin bulunduğu bölgede yükselecek proje alanının kamulaştırılmasının tamamlandığını ifade eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Projeyle alakalı bugüne kadar devam eden mülkiyet sorununu geçen hafta itibariyle, kamulaştırma bedellerini ödeyerek 10 bin metrekarelik arsaları belediyemize kazandırdık. Bundan sonraki aşamada proje revizyonlarıyla beraber bu önemli hizmeti, projeyi bölgede hayata geçireceğiz. Ulus Mahallemize, Beylikbağı bölgemize ve Gebze’mize şimdiden hayırlı olsun” dedi.



















