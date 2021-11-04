Başkan Büyükgöz’den Yeni Konsept Park Daha

Başkan Büyükgöz’den Gebze’ye yeni konsept parklar… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldiği günden itibaren 13 bin 974 metrekare alan üzerinde 16 yeni parkı ilçeye kazandırmıştı. İlçenin uygun alanlarına yeni parklar kazandırmak için ekibine gerekli talimatları veren Başkan Büyükgöz, yeni bir parkın daha temelini attı. Barış Mahallesi 1820 Sokakta 2000 metrekare toplam alan üzerinde inşa edilecek yeni park, konsept park niteliğinde olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda parkları; eklenen basketbol ve futbol sahalarıyla gençlere de hitap edecek şekilde konsept hale dönüştüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GENÇLER İÇİN SPOR ALANLARI

Barış Mahallesi’nde yapılacak olan yeni konsept parkın temelini atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha önce 4-12 yaş çocuklara hitap eden oyun alanları vardı. Yeni konsept parklarımızda arazi durumuna göre basketbol, voleybol ve mini futbol sahalarını gençlerimiz için kuruyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Barış Mahallemize kazandıracağımız parkımızın temelini attık. En kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağımız konsept parkımızda basket, futbol sahalarının yanı sıra fitness alanı, çocuk oyun alanları, kamelya ve yeşil alanlar bulunacak. Parkımız şimdiden hayırlı olsun” dedi.