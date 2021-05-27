Başkan Büyükgöz’den Ziyaretler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çıkan yangında evleri hasar gören Hürriyet Mahallesi sakini Kuş ailesini ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Yakup Sağlam’ın ailesini ziyaret etti





Başkan Büyükgöz’den Hürriyet Mahallesi’nde ziyaretler. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Kuş ailesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan ve belediye meclis üyelerinin kendisine eşlik ettiği Başkan Büyükgöz, yangında hasar gören evde incelemelerde bulundu. Ev sahibi Selim Kuş’a geçmiş olsun temennisini ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu üzücü olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Selim kardeşimize ve ailesine gereken desteği sağlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.





SAĞLAM AİLESİNE TAZİYE

İnceleme ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’nde taziye ziyareti de gerçekleştirdi. Vefat eden Yakup Sağlam’ın Hürriyet’teki evine giden Başkan Büyükgöz, “Merhum evladımız Yakup Sağlam’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” şeklindeki sözleriyle Sağlam ailesine taziyelerini iletti. Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretinde ayrıca, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler de takdim etti.



























