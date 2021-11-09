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Başkan Büyükgöz’e Gece Brifingi

Başkan Büyükgöz’den gece mesaisi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere daha kaliteli hizmet üretebilmek için gece-gündüz demeden ekibiyle birlikte çalışmayı sürdürüyor.

Başkan Büyükgöz'e Gece Brifingi

09 Kasım 2021 Salı 11:40

 

Başkan Büyükgöz’den gece mesaisi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere daha kaliteli hizmet üretebilmek için gece-gündüz demeden ekibiyle birlikte çalışmayı sürdürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen, ilçenin dört bir yanında ekipler tarafından yapılacak çalışmaların planlamasını istişare etmek ve projelere ilişkin bilgi almak için fen işleri müdürlüğünde ekibiyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında brifing aldı. Başkan yardımcılarıyla birlikte fen işleri müdürlüğündeki ekibini toplayan Başkan Büyükgöz, “Gündüz gece demeden kıymetli hemşerilerimizin refahı için, özü aşk olan, bugünün işini yarına bırakmıyor çalışmalarımızı her daim planlıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada kıymetli hemşerilerimiz için iş başında” dedi.





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