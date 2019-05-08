Başkan Büyükgöz'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Göreve geldiği ilk günden beri makam kapısı bir an olsun kapanmayan ve tebrikleri başkanlık makamında kabul eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; eski dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TÜBİTAK MARTEK Başkanı Mehmet Ali Okur, Çoban Mustafa Paşa Camii Derneği, Sultanbeyli Erzurumlular Derneği, Eğitim Birsen, Emekli Polis Memuru Derneği ve Darıca Erzurum İspir Avcı Köyü dernek başkanları ağırladı. Tebrik ve iyi niyet dileklerini kabul eden ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Her zaman söylediğim gibi ulaşılabilen bir başkan olacağım. Makam kapım her zaman tüm vatandaşlarımıza açık” dedi.

























