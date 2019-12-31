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Başkan Büyükgöz’e Hürriyet ve Y. Selim’den Konuklar

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ile birlikte; Yavuz Selim Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Karaman ve Hürriyet Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Civil’i makamında ağırladı.

Başkan Büyükgöz'e Hürriyet ve Y. Selim'den Konuklar

31 Aralık 2019 Salı 14:02

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, Hürriyet ve Yavuz Selim’den konuklar. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ile birlikte; Yavuz Selim Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Karaman ve Hürriyet Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Civil’i makamında ağırladı.


KARŞILIKLI İSTİŞAREYLE YÜRÜYOR


Gebze’ye kazandırılan her hizmet ve projenin temelinde karşılıklı görüş alışverişi ve istişareye önem verdiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kırsal ve merkez mahallelerinde devam eden imar çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü hatırlattı. Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki 2B arazilerine yönelik imar çalışmalarını da her hangi bir hak mahrumiyeti yaşanmadan nihayete erdirmek istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e dernek yöneticiler ve mahalle muhtarı;  Hürriyet Mahallesi sakinleri adına doğalgaz hattı imalat çalışmaları için teşekkür etti.   

 
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