Başkan Büyükgöz’e Konuk Heyet

Başkan Büyükgöz’e Bulgaristan’dan konuk heyet. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan HÖH Partisi heyetini makamında ağırladı. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ile birlikte Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret eden heyette Eşeref Eşeref-Burgas bölge milletvekili, İsmail Osman-Ruen Belediye Başkanı, Miyrem Derviş – başkan yardımcısı, Ferhan İsmail - başkan yardımcısı, Mehmet Mustafa – Muhtar, Mustafa Bekir –Muhtar, Hasan Abdurrahim - HÖH Partisi Burgas Gençlik Kolları Başkanı, Lütfi Özgür - HÖH Partisi Türkiye Marmara bölge temsilcisi yer aldı. Türk heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza, Gebzeli hemşerileri adına selamlarını iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdiminin ardından sona erdi.