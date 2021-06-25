Başkan Büyükgöz’e Kural ve Eke’den Ziyaret









Başkan Büyükgöz’e ziyaretler. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke ziyaret etti. Cumhur İttifakı üyesi MHP’nin Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Makamında ağırladığı MHP İlçe Başkanı Serkan Kural’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede devam eden çalışmalar ve hizmetlere ilişkin de istişarede bulundu. Gebze’den tayini Ardahan iline çıkan İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke de Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e veda ziyaretinde bulundu. Binbaşı Eke’ye yeni görev yerinde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye hizmetleri için de kendisine teşekkür etti.













