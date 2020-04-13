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Başkan Büyükgöz’e Online Brifing

Covid 19 virüs salgınıyla mücadelede belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle sahadaki çalışmalara ilişkin brifing alıyor.

Başkan Büyükgöz'e Online Brifing

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:32

 Covid 19 virüs salgınına karşı belediye tarafından alınan ve sahada titizlikle uygulanan tedbirler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yakından takip ediliyor. İlçenin dört bir yanında dezenfekte, temizlik, sokak hayvanlarına mama desteği, Alo Vefa hattına gelen taleplerin vatandaşlara aksamadan ulaştırılması gibi hizmetlerin titizlikle yerine getirilmesi için ilgili tüm birimleri adeta teyakkuza geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahadaki ilgili birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle brifing alıyor.


GEBZELİLER DUYARLI DAVRANDI

Veteriner işleri, temizlik işleri, zabıta ve park bahçeler müdürleriyle telekonferans aracılığıyla sahada devam eden çalışmalar hakkında istişarede bulunarak gerekli talimatları veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, virüs salgınıyla mücadelede ilçemizde aldığımız tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet eden tüm Gebzeli hemşerilerimize bir kez daha duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum.

MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Sizler evlerinizde ailelerinizle ve sevdiklerinizle evinizde kalın. Bizler tüm ekibimizle birlikte imkanlarımızı bundan sonrada seferber ederek virüs illetini hep birlikte alt edeceğiz Allah’ın izniyle inşallah” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz, salgının ilk gününden bugüne kadar sahada özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına da gayretlerinden ötürü teşekkür etti.  

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