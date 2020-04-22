Başkan Büyükgöz’e Online Brifing

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Ramazan öncesi, birim müdürleriyle online istişare toplantısı. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla, ilçede alınan tedbirleri değerlendirdi. Telekonferansla birim müdürlerinden, perşembe günü saat 00.00 ile pazar günü saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde alınan tedbirlere ilişkin brifing aldı. Gebze Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla sahada Gebzelilerin hizmetinde olacağını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Kıymetli hemşerilerimin; başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.

RAMAZAN AYINI TEBRİK ETTİ

Yardımlaşma, paylaşma ve hayır ayı Ramazan ayını kıymetli hemşerilerimizle gönül gönüle idrak edeceğiz. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede alınan tüm tedbirlere bugüne kadar riayet eden ve bundan sonra da edeceğine inandığım tüm hemşerilerime özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Evde kal sağlıcakla kal Gebze diyorum” ifadelerini kullandı. Toplantıda başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik ve Yusuf Burkut da hazır bulundu.









