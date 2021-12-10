Başkan Büyükgöz’e Ramazan’a Moral Ziyareti

Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet mesaisine rağmen ev ve mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzeller Mahallesi sakinlerinden Süngü Ailesi’ne konuk oldu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavisi evinde devam eden 25 yaşındaki Ramazan Süngü’yü aile evinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği gence acil şifalar temennilerini iletti. Süngü ailesi fertleriyle de bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Ramazan Süngü kardeşimizi ziyaret ettik. Rabbim, genç kardeşimizle birlikte tüm hastalara Şafi hürmetine acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı. Ramazan Süngü ve ailesi de Başkan Büyükgöz’e ilgi, alakasından ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

















