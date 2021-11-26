Başkan Büyükgöz’e Ulus’tan Proje Teşekkürü Geldi

Ulus’a yeni kapalı pazaryeri ve kültür merkezinin müjdesini, “Projenin yükseleceği bölgede, kamulaştırma bedellerini ödeyerek 10 bin metrekarelik arsaları belediyemize kazandırdık” sözleriyle duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, pazarcılar odasından, mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve AK Parti teşkilatlarından teşekkür geldi.

Ulus’a yeni kapalı pazaryeri ve kültür merkezinin müjdesini veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, pazarcılar odasından, mahalle muhtarı ve sakinlerinden teşekkür geldi. Ulus Mahallesi’nde düzenlenen Halk Meclisi toplantısında, “Projenin yükseleceği bölgede, kamulaştırma bedellerini ödeyerek 10 bin metrekarelik arsaları belediyemize kazandırdık” diyerek kapalı pazaryeri ve kültür merkezi yapılacağının müjdesini paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinlerinden ve pazarcılar odasından teşekkür geldi. Projenin yükseleceği, kamulaştırılan arsada Başkan Büyükgöz ile inceleme turu yapan Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat, AK Parti Mahalle Başkanı Ali Okur ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, atılan adımdan ve kazandırılacak projeden ötürü tebrik ve teşekkür geldi.

MUHTAR AKIN: BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın yaptığı açıklamada, “Öncelikle sayın belediye başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. 2017 yılından beri beklediğimiz kamulaştırma konusu çözüme kavuştu. Sayın başkanımız müjdeyi bizlerle paylaştı. Hizmet gelince gençleşiyorum. Şuan 55 yaşındayım fakat şimdi 25 yaşında hissediyorum. Sadece Ulus’a değil tüm Beylikbağı’na hizmet verecek bu güzel proje için mahalle sakinleri adına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ERAT: PAHA BİÇİLMEZ BİR ESER OLACAK

Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ise açıklamasında , “Belediye başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün müjdesini verdiği Uzun yıllardan beri beklediğimiz Ulus Kapalı Pazaryeri Projesi’nin, biz pazarcılar esnafımız için paha biçilmez bir eser olduğunun inancını taşıyoruz. Belediye başkanımıza ve ekibine bu çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

OKUR: BAŞKANIMIZDAN İSTEDİK BİZİ KIRMADI

AK Parti Ulus Mahallesi Teşkilat Başkanı Ali Okur ise açıklamasında, “Mahallemizde çarşamba günleri kurulan pazarın mahallemizde ulaşım noktasında sıkıntı yaptığını belediye başkanımızla paylaşmıştık. O da sağ olsun bizleri kırmadı, bu güzel projenin hayata geçirilmesi için önemli bir adımı attı. Hizmete girecek bu proje için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAYA: BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ise, “Gönül belediyeciliği çerçevesinde bölgemize ve Gebze’mize hizmet etmeye devam ediyoruz. Beylikbağı bölgemizde de bir pazaryeri ihtiyacı vardı. Şu anda bulunduğumuz arsayı belediyemize kazandıran Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Burada hizmete girecek proje Beylikbağı’mızın tamamına hitap edecek bir çalışma olacak. Bölge halkımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.