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Başkan Büyükgöz’e Y. Selim Sakinlerinden Doğalgaz Teşekkürü

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz doğalgaz altyapı imalat çalışmalarının devam ettiği Yavuz Selim Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükgöz'e Y. Selim Sakinlerinden Doğalgaz Teşekkürü

23 Nisan 2021 Cuma 14:14

 

Başkan Büyükgöz’e doğalgaz teşekkürü. Yavuz Selim Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle devam doğalgaz alt yapı çalışmalarını denetledi. Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çalışmaların devam ettiği Yavuz Selim’de incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla da sohbet etti. Mahalle sakinleriyle belediye çalışmaları ve hizmetlere ilişkin hasbihal eden Başkan Büyükgöz, “Şuyulandırma çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerde altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.


HIZ KESMEDEN SÜRECEK

Yavuz Selim Mahallemizde doğalgaz altyapı imalat çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz konforunu tüm hanelere ulaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Yavuz Mahallesi sakinleri de doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. 



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