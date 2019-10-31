Başkan Büyükgöz’e Yabancı Konuklar

Gebze Halk Eğitim Merkezi, İngiltere, İtalya, Avusturya ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu 2 Become 1(Bir Olmak) projesinin katılımcı eğitmenleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

Gebze Halk Eğitim Merkezi, İngiltere, İtalya, Avusturya ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu 2 Become 1(Bir Olmak) projesinin katılımcı eğitmenleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Proje kapsamında göçmenlerin eğitimi ve topluma kazandırılması konusunda öğretmenlere bilgi verdiklerini ifade eden Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Aydın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ TEBRİK ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, “Eğitimcilerin görevi her zaman zor olmuştur. Sizlerin ekstra çaba sarf etmeniz gerekmekte. Çeşitli sebeplerle göçmen olmuş insanlara yardımcı olmak oldukça önemli bir sorumluluk. Projenizden ötürü sizleri tebrik ediyorum” dedi. Yabancı eğitimcilerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, Gebze hakkında bilgi verdi.