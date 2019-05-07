Başkan Büyükgöz'e Ziyaretler Sürüyor

Tebrikleri başkanlık makamında kabul eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Gebze Elazığlılar Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Gebze Cem Evi ve Sivas Deli İlyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, tebrik ve başarı dilekleri için teşekkür etti. Başkan Büyükgöz, “Makamımızın kapısı herkese sonuna kadar açık” dedi.