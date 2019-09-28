Başkan Büyükgöz’ü duygulandıran mektup

Başkan Büyükgöz, “Öğrencimizin yazdığı mektup beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Beyaz Masa’da staj yapan Fatih Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi İbrahim Enes Şakar teşekkür mektubu yazdı. Engelli öğrencilere belediye de staj yapma imkanı sağlayan Başkan Büyükgöz, öğrencinin yazdığı teşekkür mektubuyla duygulanarak özel öğrenciyi makamına davet etti. İbrahim Enes ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, özel öğrenciyle bir süre sohbet ederek dersleri ve stajı hakkında konuştu.

ONLAR BİZE BİRER HEDİYE

Özel çocuklar için “Onlar bizim evlatlarımız. Onlar bizlere verilmiş bir hediye” diyen Başkan Büyükgöz, “Onları topluma kazandırmak, sosyalleşmelerini sağlamak bizlerin en önemli görevlerinden biri. Biz Gebze Belediyesi olarak özel çocuklarımıza bünyemizde staj yapma imkanı sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu öğrencimizin şahsıma yazdığı teşekkür mektubu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz öğrenciye satranç takımı hediye ettikten sonra kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.