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Başkan Büyükgöz’ün 10 Kasım Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün 10 Kasım Mesajı

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:37

 “Cumhuriyetimizin kurucusu ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında şükran ve minnetle anıyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstün nitelikleri, askeri ve siyasal zaferleri ve düşünceleri ile yaşadığı çağa damgasını vurmuştur. O’nun en büyük başarısı, zor şartlara ve imkânsızlıklara karşın Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırarak milli egemenliği temel alan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıdır. Atatürk hep ileriye bakmış, zorluklar karşısında yılmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve müreffeh bir ülke olmasını sağlayacak atılımları kararlılıkla gerçekleştirmiştir. Aramızdan ayrılışının 82. yılında bizlere düşen görev, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara taşımak için elbirliğiyle çalışmaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurladığımız günün yıldönümünde bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.”
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