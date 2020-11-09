Başkan Büyükgöz’ün 10 Kasım Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:37