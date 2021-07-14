Başkan Büyükgöz’ün 15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir tebrik mesajı yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İstiklal harbi ruhunun adeta yeniden şahlandığı 15 Temmuz direnişinde, “arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın; siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın” dizelerindeki gibi yurdu, milleti için göğsünü hainlere karşı siper ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum” dedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Şanlı tarihine nice zaferleri nakşeden aziz Türk milleti, son destanını da bundan 5 yıl önce 15 Temmuz’da, asker üniformasının arkasına gizlenen hainlere karşı yazdı. Necip milletimiz, milli birlik ve beraberliğimize kasteden Fetö terör örgütüne mensuplarına karşı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ ülküsünde birleşti ve oynanan kirli oyunu bozdu. İstiklal harbi ruhunun adeta yeniden şahlandığı 15 Temmuz destansı direnişinde, “arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın; siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın” dizelerindeki gibi yurdu, milleti için göğsünü hainlere karşı siper ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tüm dünyaya adeta ‘Türkiye Geçilmez’ diye haykıran milletimize-ülkemize Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın inşallah. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun. Devletimiz daim milletimiz kaim olsun” ifadelerini kullandı.