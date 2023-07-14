Başkan Büyükgöz’ün 15 Temmuz Mesajı





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. “Çanakkale’de yedi düvele ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten, Kurtuluş Savaşında sömürgeci, işgalci devletlerin Anadolu toprakları üzerindeki planlarını canı pahasına bozan milletimiz; 15 Temmuz 2016’da da yeni bir kahramanlık destanına imzasını attı” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajının devamında, “Devleti ve milletiyle bir olan, tek yürek olan, gelişen ve güçlü Türkiye’den rahatsız olan bazı çevreler; dahili düşmanları 15 Temmuz’da milletimize karşı maşa olarak kullanmaktan çekinmedi. FETÖ’cü hainlere karşı kahramanlık destanı yazan milyonlarca vatan evladı, Cumhurbaşkanına, hükümetine, memleketine, bayrağına sahip çıktı. 15 Temmuz destanı bir manada, ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesinin adıdır. Tanklar, toplar, uçaklar ve ağır silahlarla milli iradesine kasteden hainlere karşı milletimiz; imanı, inancı ve elinde ay yıldızlı bayrağıyla karşı çıktı, geçit vermedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ışığında bölgesinde ve dünyada öncü bir devlet olarak, daha müreffeh yarınlara ulaşacağımızdan emin olarak durup dinlenmeden çalışacağız ve hizmet üreteceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz’da vatanına ve milletine kasteden hainlere geçit vermeme pahasına şahadet şerbetini içerek ülke ve millet için şehit olan kardeşlerimizi de rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İHA