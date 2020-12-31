Başkan Büyükgöz’ün 2021 Yılı Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı tebrik mesajı yayımladı. Geride bırakacağımız 2020 yılında, tüm dünyayı etkisine alan Pandemi gibi olumsuzluklara rağmen, Gebzeli hemşerilerine canla başla hizmet üretme gayretinde olduklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yıl içerisinde temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; sorunları ortadan kaldıracak Gebze’nin geleceğine yatırım niteliğindeki hizmetleri başlattıklarını dile getirdi. “Yeni yılda da şehrimiz ve hemşerilerimiz için ekibimizle birlikte canla başla çalışacak, yeni projelerle Gebze’deki yaşam kalitesini ve hizmet standardını yükselteceğiz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, “Yeni umutlarla ve yeni bir hizmet heyecanıyla girdiğimiz 2021 yılının Gebze’mize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. 2021 yılının milletimizin ve tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulduğu bir yıl olmasını ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.





