banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün 2021 Yılı Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz, “2021 yılının milletimizin ve tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulduğu bir yıl olmasını ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün 2021 Yılı Mesajı

31 Aralık 2020 Perşembe 11:14

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı tebrik mesajı yayımladı. Geride bırakacağımız 2020 yılında, tüm dünyayı etkisine alan Pandemi gibi olumsuzluklara rağmen, Gebzeli hemşerilerine canla başla hizmet üretme gayretinde olduklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yıl içerisinde temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; sorunları ortadan kaldıracak Gebze’nin geleceğine yatırım niteliğindeki hizmetleri başlattıklarını dile getirdi. “Yeni yılda da şehrimiz ve hemşerilerimiz için ekibimizle birlikte canla başla çalışacak, yeni projelerle Gebze’deki yaşam kalitesini ve hizmet standardını yükselteceğiz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, “Yeni umutlarla ve yeni bir hizmet heyecanıyla girdiğimiz 2021 yılının Gebze’mize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. 2021 yılının milletimizin ve tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulduğu bir yıl olmasını ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’nun başarılı yönetimiyle Okul artık kendini finanse edebilecek KOTO’nun başarılı yönetimiyle Okul artık kendini...
2020’nin kahramanlarına Başkan Büyükakın’dan bir destek daha 2020’nin kahramanlarına Başkan Büyükakın’dan...
Başkan Şayir, “2021 Dilovası’nın atılım yılı olacak” Başkan Şayir, “2021 Dilovası’nın atılım...
Korona Vebası Salgını İle 2020 Yılı Nasıl Geçti? Korona Vebası Salgını İle 2020 Yılı Nasıl Geçti?
2020’de 2 bin 309 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu 2020’de 2 bin 309 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
Çiftçi,” 2021 atılım ve yatırım yılı olacak” Çiftçi,” 2021 atılım ve yatırım yılı olacak”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOTO’nun başarılı yönetimiyle Okul artık...
KOTO’nun başarılı ve profesyonel yönetimi sayesinde geleceğin iş dünyasını yetiştiren Özel KOTO AOSB...

Haberi Oku