Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

23 Nisan 2019 Salı 10:41