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Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün 23 Nisan Mesajı

23 Nisan 2019 Salı 10:41

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, 23 Nisan 1920’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu simgeleyen, tarihimizin çok önemli bir dönemeci olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ilk kez bu tarihte hayat bulmuştur” dedi. Başkan Büyükgöz mesajına şöyle devam etti: “Ulusal egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, milli tarihimiz açısından müstesna bir yere sahip olan gündür. Milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisinde olduğunu, bu hakkı hiçbir güce devretmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak armağan ettiği çocuklarımız, umudumuz ve geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle, halkımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık ve mutluluklar diliyorum.”
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