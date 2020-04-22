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Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gazi Meclis’in (TBMM) kuruluşunun 100. Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:09

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükgöz mesajında, 23 Nisan 1920’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu simgeleyen, tarihimizin çok önemli bir dönemeci olduğunu belirtti. Ülkece Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede devlet-millet ele ele vererek önemli aşamalar kaydedildiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Ulusal egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, milli tarihimiz açısından müstesna bir yere sahip olan gündür. Gazi unvanına sahip Meclisimizin açıldığı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bayram olarak armağan ettiği çocuklarımız; ülkemizin geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımıza vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. 23 Nisan’ın gerçek sahipleri çocuklarımız, virüs musibetinden korunmak için alınan tedbirler nedeniyle, bu sene bayramlarını evlerinde kutlamak zorundalar ne yazık ki. Allah’ın izniyle bu zor günleri atlatıp önümüzdeki aydınlık günlerde, yıllarda 23 Nisan’ı yine hep birlikte coşkuyla kutlayacağız inşallah. Bu vesileyle tüm halkımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

 

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