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Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2021 Perşembe 13:38


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında hayati rol üstlenen Büyük Millet Meclisi, ülkemizin sorunlarına her zaman sahip çıkmış, aldığı tarihsel kararlarla Cumhuriyetimizin gelişimine hız kazandırmıştır. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak armağan ettiği çocuklarımız, umudumuz ve geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle, hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.”


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