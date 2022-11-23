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Başkan Büyükgöz’ün 24 Kasım Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün 24 Kasım Mesajı

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:15



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bir insan yetiştirme sanatı olan öğretmenlik, en saygın, en kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, bilgili, kültürlü ve insanlığa yararlı bir nesil yetiştirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, Gebze’de ve ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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