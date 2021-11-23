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Başkan Büyükgöz’ün 24 Kasım Tebrik Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün 24 Kasım Tebrik Mesajı

23 Kasım 2021 Salı 15:36


 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

 

Öğretmenlerin bir toplumun en değerli varlığı olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bir insan yetiştirme sanatı olan öğretmenlik, en saygın, en kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, bilgili, kültürlü ve insanlığa yararlı bir nesil yetiştirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenlerine, eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar uygarlık yarışında her zaman geri kalmıştır” dedi.

MİNNETTARIZ

Mesajında Türkiye’nin geleceğinin eğitimde ve öğretmenlerde olduğunu kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şöyle devam etti: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, Gebze’de ve ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız. Gelecek kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitime ve öğretmenlerimize toplum olarak her türlü desteği vermeli, eğitimin kalitesini yükseltecek çalışmalara hepimiz katkıda bulunmalıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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