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Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün 29 Ekim Mesajı

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:30


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşerilerim, Bugün kuruluşunun 96. Yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük vazifemizdir. Milli iradenin ve demokrasinin en büyük teminatı olan, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün bize miras bırakılan bu destansı tarihe ve Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyoruz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü karşısında hiçbir hain emel ve hiçbir bölücü güç Cumhuriyetimize zarar veremeyecek, Türk Milleti’nin güçlü iradesi karşısında tutunamayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.”

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