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Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı

Gebze Belediye Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün 29 Ekim Mesajı

28 Ekim 2021 Perşembe 09:46


 


 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün kuruluşunun 98. Yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Bizlere miras bırakılan Cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek en büyük vazifemizdir. Şehitlerimizin ve ecdadımızın bizlere mirası ve de emaneti olan Cumhuriyetimize kast etmek isteyen dahili ve harici bedbahtlara karşı milletimiz; tarihin her döneminde birlik ve beraberlik içerisinde engel olmuştur. Bizlere ve bugünkü kuşaklara düşen birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam ederek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yüceltmek ve yükseltmektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu düşünceler ışığında kutluyor, milli iradenin ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.







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