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Başkan Büyükgöz’ün 30 Ağustos Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün 30 Ağustos Mesajı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47

Gebze Belediye Başkanı Zinnur  Büyükgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.  Yokluklar içerisinde kazanılan zaferin, milletin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığını bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihimiz her zaman gurur duyduğumuz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unutulmaz zaferlerle doludur. 30 Ağustos Zaferi de, bağımsızlık inancının, milli birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı, tarihimizin en parlak başarıları arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde, millet ordu bütünleşmesiyle kazanılan bu büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini sağlamlaştıran bu büyük gün vesilesiyle, hemşerilerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”

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