Başkan Büyükgöz’ün 8 Mart Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Kadınlarımızın toplumsal yaşam içinde karşılaştıkları sorunların çözülmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi, eğitim düzeylerinin yükseltilmesiyle başarılacaktır. Kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki konumu, o ülkenin gelişmişliğinin ve çağdaşlığının önemli göstergesidir. Aile kurumunun temel taşı‚ değerlerimizin temsilcisi‚ taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların‚ hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak‚ her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek‚ kadın-erkek herkesin ortak sorumluluğudur. Tarih boyunca kadınları baş tacı eden bir medeniyetin mensubu olarak bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.





