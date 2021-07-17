Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kurban Bayramı tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dini bayramlar manevi dünyamızı harekete geçiren, ruhumuzu zenginleştiren çok özel günlerdir. Bu özel günler, bizlere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı geliştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çok güzel imkanlar sunuyor. Bayramların ruh dünyamıza kattığı güzellikler sayesinde bizler sadece kendi sorunlarımızla değil, yakın çevremizdeki ve dünyanın her tarafındaki insanların sorun ve dertleriyle ilgilenen bir ufka sahip oluyoruz. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum.”